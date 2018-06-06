Avlanacak yaban keçilerinin ihalesi yapıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av turizm kapsamında 2018-2019 av dönemi 1 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak, 31 Mart 2019 tarihinde son bulacak.

Adıyaman’da Hallof-Tut-Sincik ve Akdağ avlaklarında 8 adet yaban keçisinin avlanması ile ilgili ihale yapıldı.

İhalede 1 adet yaban keçisi için 6 bin 500 TL muhammen bedelle çıkılan ihalede 1 adet keçi için ortalama 68 bin TL’ye ihale edildiği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, “Adıyaman’da ki Hallof-Tut-Sincik ve Akdağ avlaklarında 8 adet yaban keçisinin ihalesi yapılarak, 540 bin TL gelir elde edilecek. Yüksek fiyattan ihale edilen yaban keçileri 8 yaş ve üzeri tekelerden oluşuyor. Bu keçileri yabancı avcılar avlayacak. Ayrıca yerli avcı için 2 adet yaban keçisi avlatılacak.

İhaleden elde edilen 540 bin TL gelirin yüzde 60’ı yani 324 bin TL’si avın gerçekleşeceği köy muhtarlığı hesaplarına aktarılacak. Köy muhtarları da elde edilen bu gelirleri köy ihtiyaçları olan okul, çeşme, yol, cami ve taziye evleri olarak değerlendirmektedir.

2017 yılında Sincik Devlet Avlağında 5 adet yaban keçisi avlattırılması sonucu avlak alanında bulunan 5 köye 132 bin 318 TL aktarılmıştır” dedi.

Kozan, koruma altına alınan hayvanların kaçak avcılar tarafından avlattırılmaması gerektiğini, aksi taktirde tazminat ve idari para cezası olarak 2018 yılında 21 bin TL ceza uygulanacağını söyledi.