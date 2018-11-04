Ayağı kırılan köpek tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar tarafından ayakları kırık olarak bulunan köpek tedavi altına alındı.

Duyarlı vatandaşlar tarafından Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Botanik Park çevresinde bulunan ve Gölbaşı Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne getirilen yaralı hayvan, burada ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldı. İki ayağı kırık olarak bulunan köpek, tedavisi ve rehabilitasyonunun devamı için Gaziantep Canlı Hayatını İyileştirme (CAHİDE) Derneğine teslim edildi.