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23 Haziran 2017 12:45

Ayakkabı tamir ustası teknolojiye dayanmaya çalışıyor

Adıyaman’da yaklaşık 20 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Muharrem Boraza, her geçen gün yenilenen ve gelişen teknolojiye karşı işini ayakta tutmaya çalışıyor.

Ayakkabı tamir ustası teknolojiye dayanmaya çalışıyor

23 Haziran 2017 12:45


Tamir ustası Boraza, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ayakkabı tamirciliğinin de unutulmaya yüz tuttuğunu ve bu yüzden teknolojiyle adeta mücadele ettiğini vurguladı.


Çocukluktan beri ayakkabı tamir işi yaptığını söyleyen tamir ustası Muharrem Boraza, daha önceden günde çok sayıda ayakkabı tamiri yaptığını ama bu sayının son zamanlarda 20 ile 25 arasına düştüğünü belirterek yine de işlerin oldukça güzel olduğunu söyledi.


Mesleğini severek yaptığını ifade eden Boraza, “Günde 20- 25 ayakkabı geliyor onların tamirini yapıyorum eskiden bu atölyede üretimde yapıyordum ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretimi bırakmak zorunda kaldık. Burada, çanta ve valiz tipi malzemelerinde tamirinin yapıyoruz” ifadelerini kullandı.




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