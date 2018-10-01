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Aydın: “Dünya 5'ten büyük olmadıkça çocuklar ölmeye devam edecek”

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Dünya 5’ten büyük olmadıkça dünyadaki sömürü düzenin devam edeceğini, bu olumsuz ortamdan da en çok çocukların etkileneceğine söyledi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Dünya 5'ten büyük olmadıkça dünyadaki sömürü düzenin devam edeceğini, bu olumsuz ortamdan da en çok çocukların etkileneceğine söyledi.


Ahmet Aydın, Birleşmiş Milletler tarafından 1954 yılında oybirliği ile kabul edilen Dünya Çocuk Günü ile ilgili yayımladığı mesajda, dünyada her 5 saniyede bir çocuğun açlıktan hayatını kaybettiğine dikkat çekti.


Aydın, “Her 5 saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü, emperyal düzenin politik çıkarlarının milyonlarca çocuğu annesiz, babasız, evsiz-yurtsuz bıraktığı bir dünya düzeninde Dünya Çocuk Gününü kutluyoruz” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurullarında yaptığı konuşmalarda gündeme getirdiği ve BM'nin karar alma süreçlerindeki adaletsizliğe işaret ettiği “Dünya 5'ten büyüktür” sözüne atıfta bulunan Aydın, “Dünya 5'ten büyük olmadıkça zulüm sürecek ve maalesef çocuklar ölmeye devam edecek” ifadesine yer verdi.

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