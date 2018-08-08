Aydın: “Ekonomik saldırılar bizi hedefimizden saptırmayacaktır”

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, partisinin ilçe başkanları toplantısına katıldı. İlçe başkanlarının katılımı ile gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını İl Başkanı Mehmet Dağtekin yaptı.

Mehmet Dağtekin, teşkilatların tüm kademelerinin birlik ve beraberlik içerisinde memlekete hzmet etmenin gayretinde olduklarını dile getirdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Milletvekili Ahmet Aydın, küresel güçlerin Türkiye’ye yönelik yaptıkları ekonomik saldırıları değerlendirdi.

Ahmet Aydın konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti iktidarı döneminde bir taraftan ülkeyi büyütürken, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda ilerlerken, diğer taraftan da bizi rahat bırakmadığını görüyoruz. Türkiye’nin büyümesinden, kalkınmasından, gelişmesinden rahatsız olanların ne tür girişimlerde bulunduğunu çok net bir şekilde gördük. Darbe planlarından parti kapatmalara kadar, Gezi Olaylarından 15 Temmuzlara kadar pek çok defa milletimizin bu yürüyüşünü durdurmaya çalıştılar. Milletin iradesini gasp etmeye çalıştılar. Bütün bunlar ile al aşağı edemediler, başaramadılar. Seçimle, sandıkla milletin iradesini yenemediler.

Bu kez ekonomik operasyonla ülkeyi hedeflerinden saptırmaya kalkışıyorlar. Spekülatif bir hareket olduğunu, ekonomik operasyon olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin 3 buçuk kat büyüdüğünün ve daha da büyüdüğünü onlar görüyor. Türkiye’nin dünyada aktör ülkeler arasında olduğunu onlarda biliyor. Eskiden Türkiye kendi meselesini çözmekten aciz iken, bu gün dünya meselelerinin çözümünde rol alıyor. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olan, ekmeğini mazlumlarla bölüşen bir ülke haline geldi. Uluslararası politikalarda net tavır ortaya koyması birilerini rahatsız ediyor.

Türkiye yeni Türkiye’dir ve bu ekonomik operasyonu da bertaraf edecektir. Yeni Türkiye modeli de onları rahatsız etti. Akılcı politikayla bir taraftan yatırımlar devam edecek, öbür taraftan Türkiye hedeflerine ilerleme noktasındaki kararlılığını sürdürecek. Ekonomik saldırılar da ülkemizin başarılı olmasının önüne geçemeyecekler. Bu kısa süreli, spekülatif, piyasayı rahatsız etmek istenilen bir hamledir. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ekonomimizde yeniden toparlanacaktır. Bu milletin hakkını hukukunu çiğnetmeyeceğiz.”