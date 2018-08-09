Aydın esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay ve ilçe oda başkanları ile bir araya gelen Milletvekili Ahmet Aydın esnafın sorunlarını konuştu. Ahmet Aydın, resmi kurumlar ile ilgili yaşanan sorunları dile getiren esnaf temsilcilerinin talepleri doğrultusunda ilgili kurum yetkililerini arayarak çözüm üretmeye çalıştı.

Ahmet Aydın, özellikle son dönemlerde ülkemize yönelik gerçekleştirilmek istenilen ekonomik saldırılara karşı güçlü bir ekonomiye sahip olunduğunu ifade etti.

Aydın, “Oynanan bu oyunda kısa sürecektir. Bu sürecide en iyi şekilde atlatacağız. Moralimizi yüksek tutuyoruz. Akılcı ve reel politikalarla ülkemizin acil ihtiyacını önceleyerek 100 günlük eylem planı ortaya çıktı” dedi.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, Ahmet Aydın ve beraberindeki partilileri ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, “Türkiye ne zaman bir istikrar ve güven yakalarsa dış güçler hemen harekete geçiyor. Biz geçmişimizi unutmamaya gayret ediyoruz. Terör olaylarıyla ülkemiz üzerine oyunlar oynandı. 15-25 Aralıktan, 15 Temmuz’a kadar bir şey elde edemeyenler şimdi döviz ile oyun oynuyorlar8. Hükümetimiz esnaf ve sanatkara sahip çıkarsa inşallah bununda üstesinden geliriz” diye konuştu.

Ahmet Aydın daha sonra esnafları ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.