Aydın ve Erin Kahta ilçesinde temaslarda bulundu

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile Vali Abdullah Erin beraberindeki heyet ile birlikte Kahta ilçesinde temaslarda bulundu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile Vali Abdullah Erin beraberinde Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper Kahta ilçesinde temaslarda bulundu.

Heyeti Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya karşılayarak, birlikte Kahta Belediyesi ziyaret edildi. Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ile bir süre sohbet eden heyet daha sonra taziye ziyaretlerinde bulundu.