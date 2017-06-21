Aydın ve milletvekilleri Gölbaşı’nda yatırımları konuştu

Gölbaşı Belediyesi Balkan Otel Sosyal Tesislerinde Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’in ev sahipliğinde toplantı düzenlendi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Milletvekilleri Adnan Boynukara ve Halil İbrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Kaymakamı Ahmet Gencer, Belde Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum dair amirleri

ile ilçede ki yatırımlar ve projeler görüşüldü.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada belediye olarak yapılan hizmetlerden bahsederek ilçenin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise, yaptığı konuşmada, ülke gündemine ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Bu coğrafyada şu anda tek başına ayakta durabilen, zalime meydan okuyabilen, mazlumu kucaklayabilen tek bir ülke var, o da Türkiye. Dünyada bugün en çok yardım yapan ülke konumuna geldik. Bu coğrafyada şu anda tek başına ayakta durabilen, zalime meydan okuyabilen, mazlumu kucaklayabilen tek bir ülke var, o da Türkiye. Dünyada bugün en çok yardım yapan ülke konumuna geldik. Batılı ülkeler, yardıma muhtaç bir Türkiye istiyor" dedi.

Aydın konuşmasının devamında, “Bu coğrafyada şu anda tek başına ayakta durabilen, zalime meydan okuyabilen, mazlumu kucaklayabilen tek bir ülke var, o da Türkiye. Dünyada bugün en çok yardım yapan ülke konumuna geldik. Batılı ülkeler, yardıma muhtaç bir Türkiye istiyor. Gündemini Türkiye değil de kendilerinin belirlemesini istiyorlar. Şimdi ise kendi gündemimizi de biz belirliyoruz. Gerektiğinde dünyanın gündemini belirleyecek bir güce sahip olduk. Biz dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olacağımızı söyledikçe birileri rahatsız oluyor ekonomimizle oynamaya çalışıyorlar. Biz demokrasi ve milli irade dedikçe birileri rahatsız oluyor. Milli irademiz ve demokrasimize kast etmeye çalışıyorlar. Batı’nın duruşunu görüyorsunuz. İslam coğrafyası üzerinde oynanan oyunları görüyorsunuz. Bu ülkede ramazanda Katar meselesini niçin çıkardılar? Katar, dünyada kişi başına milli geliri 140 bin dolar olan bir ülkedir. Refah seviyesi yüksek, eğitim, sağlık ve pek çok alanda en iyi noktada olan bir ülke. İslam ülkeleri arasında fitne sokmaya çalıştılar. Ben demokratım diyen o Batı’nın demokrasiye kasteden terör örgütlerini nasıl silah verdiklerini hepimiz biliyoruz. Biz güçlü olmak zorundayız başka yolu yok" diye konuştu.