Aydın’dan Sosyal Güvenlik Merkezi yatırımlarıyla ilgil açıklama

Ahmet Aydın, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde Sosyal Güvenlik Merkezi yapımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ahmet Aydın açıklamasında, Adıyaman genelinde her alanda son yıllarda yapılan yatırımlar hız kesmeden, katlanarak devam ettiğini söyledi.

Aydın, “Özellikle kurumsal manada yapılan yatırımlarla hemşerilerimizin her türlü iş ve işlemlerinde çok daha etkin, hızlı ve sağlıklı bir şekilde sonuç alması için var gücümüzle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu manada hemşerilerimizin resmi işlemlerde sıklıkla başvurduğu sosyal güvenlik kurumundaki işlemleri için Besni ve Gölbaşı ilçelerimize Sosyal Güvenlik Merkezi yapılması kararlaştırılmıştır. Besni Sosyal Güvenlik Merkezi 976, 57 metrekare, Gölbaşı Sosyal Güvenlik Merkezi 976,57 metrekarelik bina şeklinde olacak. İhale 15 Ağustos 2018 tarihinde ihale edilecek.

Adıyamanımız ve hemşerilerimiz için iktidarımız süresince yatırımlarımız her zaman olduğu gibi en üst düzeyde devam edecek olup, hemşerilerimizin devlet hizmetlerinden en modern, hızlı ve kaliteli bir şekilde yararlanması için her daim seferber olmaya devam edeceğiz.

Besni ve Gölbaşı ilçelerimize yapılacak olan Sosyal Güvenlik Merkezi yapım işi ihalesinin şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni eder, emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” diye konuştu.