Aynı ormanlık alan 3. kez yandı

Önceki gün Karadağ Ormanlık alandaki otlukta bilinmeyen bir sebepten başlayan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürülmüştü.

Önceki akşam yine aynı bölgede ikinci kez yangın çıktı. Ekipler yangın büyümeden söndürüldü. Aynı bölgede yine yangın çıktı. Üçüncü kez çıkan yangına müdahale eden ekipler otluk kısımda başlayan ve 1 dönümlük alanda etkili olan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangınlarla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.