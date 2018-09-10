Baca yangını paniğe neden oldu

Adıyaman'da bir iş yerinin bacasında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında bulunan bir iş yerinde baca yangını meydana geldi. Paniğe neden olan yangından dolayı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.