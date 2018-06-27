Bademde ithalat vergisi Kahta’da sevinçle karşılandı

Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, bademde ithalat vergisinin yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltilmesi kararının sevindirici olduğunu söyledi. Bademde ithalat vergisinin yükseltilmesiyle beraber, bir tonda bin TL artış olarak üreticiye yansıyacağını belirten Başkan Mehmet Sena Yıldırım, badem ithalat vergisinin yükseltilmesi kararınınüreticiyi korumak adına önemli bir karar olduğunu belirtti. Başkan Yıldırım, “Bademde ithalat vergisi yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltildi. Karar resmi gazetede de yayınlandı. Bu karar badem üreticilerimizi oldukça sevindirdi. Bedim üreticilerini korumak adına çok yerinde ve yerinde bir karar alındığını düşünüyorum. Çünkü bu karar ile üreticilerimize, bir tonda bin TL’lik bir artış yansıyacak. Kahta’da bademle ilgili işleme fabrikasının açılması, badem araştırma enstitüsünün kurulmasına ek olarak alınan bu karar, mücadelemizi taçlandırmıştır. Sırada Badem ticaret merkezi var. Bunu da ilçemize kazandırırsak Türkiye badem ticaretinin kalbini buraya yani Kahta’ya taşımış oluruz. Bu konuda ilk günden itibaren yanımızda olan ve desteğini artırarak devam ettiren TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’ın mücadelesini biliyor ve Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği olarak gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.