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24 Mayıs 2018 15:57

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi

Adıyaman’da uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi

24 Mayıs 2018 15:57


Vali Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığında Valilik Toplantı Salonundan gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Yasin Yunak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferdi Tatlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurumların müdürleri ve personeli katıldı.


İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Birimi Sorumlusu Uzman Doktor Filiz Bolu’nun sunumu ile başlayan toplantıda “Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları” ile bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele yerel eylem planı doğrultusunda yapılan saha çalışmalarının genel durumu anlatıldı. 2017 ve 2018 yılında tüm paydaş kurumların bağımlılıkla mücadele noktasında yapmış oldukları çalışmaların değerlendirmesi yapılarak görüş ve öneriler paylaşıldı.


Sunumun ardından uyuşturucu ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılmasının önemine vurgu yapan Vali Nurullah Naci Kalkancı, "2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile birlikte, Türkiye genelinde bağımlılık ile mücadele konusunda yeni bir yapılanma oluşturuldu. Bu kapsamda ilimizde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu teşkil edildi ve bu Kurulun altında da teknik çalışma grupları oluşturuldu. Uyuşturucu ile mücadele, sadece kamu kurum ve kuruluşlarının değil toplumun her kesiminin mücadele etmesi gereken bir konudur. Gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirleyen bu illetle mücadele için öncelikle uyuşturucunun piyasaya sürülmesini ve kullanılmasını önlememiz gerekiyor. Devlet olarak uyuşturucu ile mücadele konusunda kesin kararlıyız. Bu konuda güvenlik güçlerimiz yoğun bir çaba gösteriyor. Toplumumuzun hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden bu illetle devlet ve millet olarak topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.


Vali Kalkancı başkanlığındaki toplantı, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.




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