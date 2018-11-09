Bağımlılıkla Mücadele seminerine katılan kursiyerlere belge verildi

Adıyaman Halk Eğitim Merkezinin farkındalık ve önleyici eğitim seminerleri kapsamında ‘Bağımlılıkla Mücadele' seminerine katılan kursiyerlere katılım sertifikaları verildi.

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi ile ortaklaşa gerçekleştirilen eğitim seminerine katılan 250 kursiyere sertifikaları verildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç ve Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer sertifika hak kazanan kursiyerlere verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç sertifika dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, “Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi olarak, genel, mesleki ve teknik, okuma yazma, açık öğretim faaliyetleri kapsamında halkımıza kaliteli bir hizmet sunmaktayız. Bu hizmetleri ilimizde bulunan bütün kamu kurum ve kuruluş, özel sektör ve sivil toplum kurumlarıyla paydaş kurum olarak sunuyoruz.

Kurslarımıza gelen kursiyerlerimize ve görev alan kadrosuz usta öğreticilerimize yönelik toplum hizmeti kapsamında farkındalık ve önleyici tedbirler kapsamında seminerler vermekteyiz. Bağımlılıkla Mücadele, İhmal ve İstismar, Aile İçi İletişim, Değerle Eğitimi, Akran Zorbalığı, Kadın Hakları ve Boşanma, Ergenlik Sorunları, Geleceği Planlama konularında eğitimler veriliyor. Her ay bir konu ele alınarak, alanında uzman kişiler tarafından seminer şeklinde sunulmakta ve kursiyerler e yaygın sistemine işlenerek sertifikalandırılmaktadır. Ekim ayında yapılan ‘Bağımlılıkla Mücadele' kapsamındaki seminerlere katılan 250 kursiyer ve kadrosuz usta öğreticiye törenle sertifikalarını verdik” ifadelerini kullandı.