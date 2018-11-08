Bağımlılıkla mücadele toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın devam ettirilmesi ve mevcut durumun tespit edilmesi amacıyla uyuşturucu ile mücadele toplantısı Adıyaman'da da Vali Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Aykut Pekmez başkanlığında düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personeli katıldı.

Gerçekleşen toplantıda uyuşturucu ile mücadele kapsamında ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının 2018 yılında yaptıkları çalışmaları içeren bir sunum yapıldı. Yapılan sunumda emniyet müdürlüğünce 2018 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 30 kilo esrar maddesi, 435 gram eroin, 3 bin 3 adet sentetik uyuşturucu hap, 14 kilo 877 gram sentetik kannobinoid madde, 34, 6 gram metamfetamin madde ele geçirildiği belirtildi.

Yine İl jandarma Komutanlığınca 1 Ocak -6 Kasım 2018 tarihleri arasında uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 14 imal ve ticaret, 170 kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak ve 8 yasadışı ekim olmak üzere toplam 192 olay ortaya çıkartıldığı belirtildi. 2017-2018 Eğitim-öğretim döneminde uyuşturucu, tütün, alkol ve benzeri bağımlılık konusunda gençlerin ve toplumumuzu bu tür kötü alışkanlıklardan kurtarmak, bunlara karşı alınacak önlemler için Yeşilay Derneği ve emniyet birimleri kredi yurtlarda kalan tüm öğrencilere ilgili konularda bilgilendiril.

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Aykut Pekmez, “Yapılan sunumda kurumlarımızın uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli çalışmalar yaptığını görüyoruz. Geleceğimizi teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bu uyuşturucu illetine karşı mutlaka eğitmemiz gerekiyor. Bundan sonra da gençlerimizin ve çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Toplantı sonunda kurum müdürleri uyuşturucu sorunu ve bu sorunun çözümü

noktasında yapılabilecekler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.