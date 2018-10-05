İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bahçe yangınında bir çok ağaç zarar gördü

Adıyaman’da, bir bahçede çıkan yangında 100 ağaç zarar gördü.

Adıyaman'da, bir bahçede çıkan yangında 100 ağaç zarar gördü.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Küçükkavaklı Köyünde bulunan bir bahçede bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangın kısa sürede büyüyerek bütün bahçeyi sardı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaşanan olayda 50 çınar ağacı, 50 adet meyve ağacı olmak üzere toplam 100 ağaç yanarak zarar gördü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.