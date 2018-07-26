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26 Temmuz 2018 15:01

Bahçecik Taziye Evi çevre düzenlemesi başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından Bahçecik Mahallesinde bitme aşamasına gelen taziye evinin çevre düzenlemesi yapıyor.

Bahçecik Taziye Evi çevre düzenlemesi başladı

26 Temmuz 2018 15:01


‘Her Mahallede Bir Taziye Evi’ projesi kapsamında Bahçecik Mahallesine yapılan taziye evindeki çalışmalarda sona yaklaşan Adıyaman Belediyesi, taziye evinde çevre düzenlemesine başladı.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren ve taziye evinin mahallelerinin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olduğunu söyleyen mahalleliler, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti.


Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri ise yaptıkları açıklamada, toplam 480 metrekarelik alana bayan ve erkekler için iki kat şeklinde yapılan taziye evinin mahalle halkına şimdiden hayırlı olmasını diledi.




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