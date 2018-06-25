Bahçelievler Mahallesinde asfalt çalışması yapıldı

Adıyaman’da asfalt sorununu ortadan kaldırmak için ciddi bir çalışma yürüten Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin en büyük ve en eski mahallelerinden bir tanesi olan Bahçelievler Mahallesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesinde daha önce düzenleme işlemlerinin gerçekleştiği sokaklarda asfalt serim işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyleyen belediye görevlileri, asfalt sezonunun sonuna kadar mahallede asfaltsız sokak bırakmamayı hedeflediklerini söyledi.

Durumdan oldukça memnun olan mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti.