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Bahçelievler Mahallesinde asfalt çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.


Adıyaman'da asfalt sorununu ortadan kaldırmak için ciddi bir çalışma yürüten Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin en büyük ve en eski mahallelerinden bir tanesi olan Bahçelievler'de çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Belediye görevlileri, çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.


Durumdan oldukça memnun olan mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya ve ekibine teşekkür etti.

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