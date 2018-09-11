Bahçelievler Mahallesinde freze çalışması

Daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmalara Bahçelievler Mahallesindeki sokaklarda devam eden Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 Nolu Sağlık Ocağının bulunduğu sokak ile bağlantılı sokaklarda asfalt öncesi freze çalışması gerçekleştirdi.

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye görevlileri, gerçekleştirilen asfalt öncesi kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde asfaltın döşeneceğini dile getirdi.