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10 Temmuz 2018 14:03

Bahçelievler Mahallesinde sokak asfaltları yenileniyor

Adıyaman’ın merkez Bahçelievler mahallesinde asfaltlama çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesinde sokak asfaltları yenileniyor

10 Temmuz 2018 14:03


Adıyaman’da asfalt sorununu ortadan kaldırmak için ciddi bir çalışma yürüten Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin en büyük ve en eski mahallelerinden bir tanesi olan Bahçelievler Mahallesinde asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Bahçelievler Mahallesinin bazı sokaklarında tamamlanan asfalt öncesi freze çalışmalarının ardından bu sokaklarda asfaltlama çalışmalarına başladıklarını dile getiren belediye görevlileri, kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayacaklarını dile getirdi.




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