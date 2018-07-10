Bahçelievler Mahallesinde sokak asfaltları yenileniyor

Adıyaman’da asfalt sorununu ortadan kaldırmak için ciddi bir çalışma yürüten Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin en büyük ve en eski mahallelerinden bir tanesi olan Bahçelievler Mahallesinde asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Bahçelievler Mahallesinin bazı sokaklarında tamamlanan asfalt öncesi freze çalışmalarının ardından bu sokaklarda asfaltlama çalışmalarına başladıklarını dile getiren belediye görevlileri, kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayacaklarını dile getirdi.