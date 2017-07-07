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07 Temmuz 2017 13:46

Bakan Avcı, Adıyaman Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

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Bakan Avcı, Adıyaman Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

07 Temmuz 2017 13:46

yılı münasebetiyle düzenlenen Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi’ne katılan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Adıyaman Valiliği ile Adıyaman Belediyesini ziyaret etti.


Türkiye Petrolleri tesisinde gerçekleştirilen Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi’ne katılan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, daha sonra Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Bakan Avcı ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, burada Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Bakanı Avcı, Valiler Kararnamesiyle İstanbul Vali Yardımcılığı görevinden Adıyaman Valiliği görevine atanan Nurullah Naci Kalkancı’ya yeni görevinde başarılar diledi.


Bakan Avcı ve Bakan Ataoğlu, daha sonra Adıyaman Belediyesine geçti. Belediye Şeref Defteri’nin imzalanmasının ardından ziyaret basına kapalı devam etti.




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