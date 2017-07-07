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07 Temmuz 2017 15:11

Bakan Avcı’dan Perre Antik Kent’teki kamulaştırma sorunuyla ilgili açıklama

Kommagene Uygarlığı’nın 5 büyük kentinden ayakta kalan tek kent olan Perre Antik Kent’te kaya mezarlarını gezen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, buranın kamulaştırma sorunuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bakan Avcı’dan Perre Antik Kent’teki kamulaştırma sorunuyla ilgili açıklama

07 Temmuz 2017 15:11


Adıyaman kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Örenli Mahallesi’nin üzerine yerleşik olduğu Perre Antik Kent’teki 131 yapının kamulaştırılması için 50 milyon TL ödenek gerekiyor. Perre Antik Kent’te kaya mezarlarını gezerek, yetkililerden bilgi alan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Örenli Mahallesi sakinlerinin büyük bir sorunla karşı karşıya olduklarını ve bu sorunun giderilmesi için toplu bir kamulaştırma gerektiğini kaydetti. Perre Antik Kent’in çok iyi tanıtılması gerektiğine dikkat çeken Bakan Avcı, “Buranın tabi çok iyi tanıtılması lazım. Yukarıda ayrıca mozaik buluntularımız da var. Ama henüz bunlar doğrusu tanıtım dolaşımına girmiş değil. Ama tanındığı ve bilindiği zaman buralar gerek yerli, gerek yabancı ziyaretçiler tarafından önemli bir cazibe merkezi olacaktır” dedi.


Bölgedeki kamulaştırma sorunu ile ilgili ise Bakan Avcı, “Burada ciddi sorun var. Vatandaşlar birinci derece sit alanı olduğu için en doğal ihtiyaçlarını bile karşılayacak düzenlemeleri maalesef yapamıyorlar. Bunun için bir kamulaştırma programı yapmak gerekiyor. Onunla ilgili gerekli birimlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük bir proje, ciddi kaynak gerektiren bir proje. İnşallah el birliği ile bir çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bir çözüm getirmemiz gerekiyor. Çözüm de toplu bir kamulaştırma gibi görünüyor. Onunla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz” açıklamasında bulundu.


Bakan Avcı’ya gezisinde KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Milletvekili Adnan Boynukara ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu eşlik etti.




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