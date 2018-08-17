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17 Ağustos 2018 10:49

Bakan Soylu, yaralı askerleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman’da terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda yaralanan 6 askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bakan Soylu, yaralı askerleri ziyaret etti

17 Ağustos 2018 10:49


Hain saldırıda şehit düşen askerler için düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tören sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 6 yaralı askeri ziyaret etti. İçişleri Bakanı Soylu’ya Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve diğer kurum müdürleri de eşlik etti.


Askerlerle tek tek bir araya gelen Bakan Soylu, geçmiş olsun dileklerinin yanı sıra askerlerin sağlık durumları hakkında da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinden bilgi aldı.


Bakan Soylu, "Arkadaşlar hepimize geçmiş olsun. Hiç merak etmeyin arkadaşlarımız gereğini yerine getiriyorlar" diye konuştu.


Askerleri ziyaret eden Bakan Soylu daha sonra Adıyaman Havalimanına geçerek Adıyaman’dan ayrıldı.




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