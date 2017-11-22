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22 Kasım 2017 17:36

Bakan Yardımcısı Tüfekçi okul bahçesine fidan dikti

Adıyaman’a gelen Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından bir okulun bahçesine fidan dikti.

Bakan Yardımcısı Tüfekçi okul bahçesine fidan dikti

22 Kasım 2017 17:36


Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Boyalı köyü Atakent Anadolu Lisesi mevkisinde ağaçlandırma etkinliğine katıldı. Ağaçlandırma programına katılan Bakan Yardımcısı Tüfekçi ve Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı burada ilk olarak kendi adlarına fidan dikti.


Ağaçlandırmanın öneminden bahseden Tüfekçi, “Burada bademin ciddi anlamda kendisini gösterdiğini ve bölgede tercih edildiğini gördüm. İnşallah bademin tescillenmesi anlamında elinizi çabuk tutarsınız. Badem üretiminde Adıyaman şu anda ilk sıralarda yer alıyor, bunun teşviki gerekiyor, bizler de zaten teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi’ye, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, parti üyeleri ve çok sayıda kişi eşlik etti.




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