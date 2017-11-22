Bakan Yardımcısı Tüfekçi şehir merkezini bisikletle gezdi

Bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek Vali Nurullah Naci Kalkancı ile görüş alışverişinde bulundu. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası Tüfekçi Adıyaman Belediyesini ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Tüfekçi’ye Doğa Koruma ve Milli Parklar 3.Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve partililer eşlik etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Tüfekçi, Adıyaman’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak 2003’ten 2016 yılına kadar Adıyaman’a 860 milyon TL’lik bir yatırım yapmış bulunuyoruz. Bunların içerisinde barajlarımız, göletlerimiz var. Şu anda 10 tane barajımız inşaat aşamasında devam ediyor. 37 dere ıslahını bitirmiş bulunuyoruz. Yine güneş enerjisi projelerimizle alakalı çalışmalarımız var. HES projelerinde de Adıyaman’da önemli projeler uygulamaya geçti ve geçmeye de devam ediyor. Bu topraklara ciddi anlamda fidan dikimi yapmamız gerekiyordu ve şu ana kadar 52 milyon fidanı topraklarımızla buluşturduk. Sadece 2017 yılında Adıyaman genelinde 8 milyon 8 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. 2018 yılında da aynı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 2023 hedeflerimizden bir tanesi de dünyadaki kişi sayısı kadar yani 7 milyar civarında fidanı toprakla buluşturmaktır. Şu an 4 milyar fidana doğru gidiyoruz. En çok gelir getirici fidan talebi ve yapılan çalışmalarda Adıyaman ön sıralarda bulunuyor. Bir de orman köylülerine verdiğimiz sıfır faizli kredi desteğimiz var. Bu anlamda da sadece Adıyaman’da bugün itibariyle 3 bin 564 aileye 10 milyon 800 bin TL bir ferdi kredi açtık. Bu kredi 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeyle faizsiz bir kredi. İnşallah gelen talepleri karşılamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Adıyamanımızın sorunlarıyla çok yakından ilgilenen, Ankara’da Adıyaman’ı daha da güzelleştirmek için gayret sarf eden Bakan Yardımcımızı Adıyaman’da görmek bizi fazlasıyla memnun etmiştir. Ben bakan yardımcımıza Adıyaman için şimdiye kadar yaptıkları ve bundan sonra da yapacakları çalışmalar için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Tüfekçi şehir merkezinde bisiklete bindi

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Adıyaman Belediyesinde yaptığı ziyaret ve konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile bisiklete bindi. Tüfekçi ile Kutlu bisikletlerle bir yandan şehir merkezini gezerken bir yandan ise halkı selamladı. Ailece bisiklet kullandıklarını söyleyen Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, bisikletin öneminden bahsederek bisiklet kullanmayı herkese tavsiye ettiğini vurguladı.

AK Parti İl Başkanlığına bisikletle giden Bakan Yardımcısı Tefekçi, burada AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve partililerle bir araya geldi. İl Başkanlığı görevine yeni getirilen Başkan Mehmet Erdoğan ile Başkan Mustafa Alkayış’a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Bakan Yardımcısı Tüfekçi, şehir merkezinde bisiklet kullandıkları esnada halkın bakış açısının daha bir güzel olduğunu söyleyerek, halkın arasına karışılması ve sürekli hakla iç içe olunması gerektiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi’yi Adıyaman’da ağırlamaktan oldukça mutlu olduklarını söyleyen AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, “Adıyaman’da yapılan çok güzel çalışmalar var. Şuanda bütün Adıyamanlıların ısrarla bekledikleri sulama projelerimizin biran evvel bitirilmesi. Koçali, Büyükçay, Çetintepe’nin biran önce yapılması. Diğer çalışmalar oldukça güzel bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar yapılan bütün çalışmalarda dolayı Adıyamanlılar adına teşekkürlerimizi iletmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Tüfekçi daha sonra Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve AK Parti yönetimiyle birlikte Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.