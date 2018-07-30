Bakım personeline hizmet içi eğitim

Yatılı kurumlarda bakım elemanı olarak görev yapan kişilere 2 gün boyunca 4 farklı alanda eğitim verildi. Bakım personellerine düzenlenen eğitimde, “İş Kanunu,Disiplin iş ve İşlemleri İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bilgiç, “5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu” ve “İhmal,istismar,çocuklarda riskli davranışlar” konularını Sosyal Çalışmacı Bedriye Bozat anlatırken, “Yeterli ve Dengeli beslenme” ve “Hijyen,Temizlik,ilk yardım ” konularını Hemşire Melike Bayır, “Çocuklara yaklaşım,0-6 yaş arası çocuk gelişimi ve bakımı” ve “0-6 yaş çocuklarla oyun ,Mahremiyet ,Ergenlik dönemi Ruhsal gelişimi” konuları Psikolog Berat Kaya tarafından anlatıldı.

Programın açılış konuşmasını Adıyaman Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Fehmi Çelik, “Bize emanet edilen çocukların bakımlarının, bir iş tanımı olarak değil, bir sevgi meselesi olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek, kendi çocuklarımıza nasıl şefkat ve sevgi ile bakıyorsak bu çocuklarımıza da öyle bakacağız. Çünkü yetiştireceğimiz çocuklar aynı zamanda nasıl bir gelecek istediğimizin de yansımasıdır. İyi bir gelecek ancak sevgi ve ahlakla yetiştirilen çocuklar ile mümkündür. Yaptığımız işin merkezine empatiyi koyarak merhameti arttırıp, sevgiyi çoğaltmalıyız çünkü bu çocuklar ülkemizin geleceğidir. Çocukların günlük bakımları, beslenmeleri, arkadaşlık ve dostluk ilişkileri, yardımseverlik ve hoşgörü duygularının gelişmesi, ruhsal, bedensel, zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişimlerinin desteklenmesi ve oryantasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen eğitim programında, çocukların yüksek yararı ve kuruluşlardaki hizmet kalitesinin de yükseltilmesi amaçlanıyor” diye konuştu.