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26 Kasım 2017 15:26

Baltalı, çekiçli kavgada Suriyeli çocuk yaralandı

Adıyaman’da, Suriyeli çocuklar arasında yaşanan baltalı ve çekiçli kavgada bir çocuk yaralandı.

Baltalı, çekiçli kavgada Suriyeli çocuk yaralandı

26 Kasım 2017 15:26


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi girişinde bilinmeyen bir nedenle Suriyeli çocuklardan oluşan iki grup arasında tartışma başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine çekiç ve baltalarla saldırdı. Yaşanan olayda 10 yaşlarında olduğu öğrenilen ve ismi belirlenemeyen Suriyeli bir çocuk vücuduna aldığı balta darbesi sonucu yaralandı. Yaralı Suriyeli çocuk olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayda kullanılan balta ve çekice el koyan ekipler, kavgaya karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan çocukların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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