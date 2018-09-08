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08 Eylül 2018 15:46

Barınma merkezinde kalan Suriyeliler Adıyaman’dan ayrılıyor

Adıyaman Geçici Barınma Merkezi’nde kalan 4 bin 400 Suriyeli Kilis’e gidiyor.

Barınma merkezinde kalan Suriyeliler Adıyaman’dan ayrılıyor

08 Eylül 2018 15:46


Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çadır kentlere gönderilen taşınma kararı doğrultusunda Adıyaman Geçici Barınma Merkezi’nde yaşayan Suriyelilerin taşınma işlemleri başlatıldı. Taşınma işlemlerinin ilk gününde 4 bin 400 Suriyeliden 500’ü 12 otobüsle Kilis’e doğru yola çıktı. 1 hafta boyunca devam edecek olan taşınma işlemlerinde Suriyeliler otobüslerle Kilis’e gönderilirken, burada bulunan ev malzemeleri de tırlarla gönderiliyor.


Kilis’e gittiklerinde Suriye’de bulunan akrabalarını ve dostlarını rahatlıkla görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Suriyeli Sallah Kadir, “6 yıldır Adıyaman’dayım. Buradan da Kilis’e götürecekler. Kilis’te inşallah mutlu oluruz. Adıyaman milleti güzel ve iyi baktılar bize. İnşallah Kilis’e gideriz. Memleketimize, Suriyemize döneriz. İnşallah iyi olur, Suriye oraya döneriz” dedi.


Suriyeli Sultan Ömer ise, “Biz burada 6 yıl kaldık. Burada mutluyduk, şuanda bizi Kilis’e götürüyorlar. Orası bizim için daha yakın. Bizim köyümüz tam sınırda, orası bizim için daha iyi ve yakın. İnşallah oradan da Suriye’ye gideriz. Türk devleti bizlere çok iyi baktı, Allah razı olsun” diye konuştu.




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