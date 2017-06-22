Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Yusuf Kaya (47) idaresindeki 01 AUU 15 plakalı otomobil Adıyaman- Kahta Karayolu Ziyaret Köprüsü girişinde yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Otomobilin bariyerlere çarpması sonucu otomobil hurda yığınına dönerken kazada otomobil sürücüsü Yusuf Kaya yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.