Başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi

kademe okuma yazma kurslarında okur yazar olma başarısını gösteren kursiyerlere belgeleri verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Türkiye genelinde başlatılan ve Sincik’te de yürütülen 1. kademe okuma yazma seferberliği kapsamında halk eğitim merkezi bünyesinde açılan yetişkinlere yönelik kurslar tamamlandı. 80 saatlik yoğunlaştırılmış 1. kademe okuma yazma kurslarına katılan Sincik’ teki kadınlara belgeleri takdim edildi.

Sincik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, "Okuma yazma seferberliği kapsamında sincik ilçesinde köy ve mezralarda 1. kademe, 2. kademe ve yoğunlaştırılmış eğitim modüllerinde kurslar açıldı. Kurslarımıza yaklaşık 200 kursiyer kayıt yaptı. Sincik ilçemizin her noktasında okuma yazma bilmeyenlere kurs açılmasını sağlayan başta İlçe Kaymakamımız Zafer Sağ, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Aydın ve fedakar öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Karaköse köyünde belge takdim törenine katılan Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, "Kursa katıldıkları, çalışıp çabaladıkları, bu kadar güzel ve anlamlı bir seferberliğe katıldıkları için tüm kursiyerlere teşekkür ederim. Burada öğrendikleriniz dışarıda yaşadığınız sıkıntıları giderecektir. Köyde okuma yazma bilmeyenlere güzel bir örnek teşkil etmiş bulunmaktasınız. Emek harcayan öğretmenlere teşekkür ederim’’ diye konuştu.