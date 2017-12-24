Başbakan Adıyaman’a ulaşmadan müjde ulaştı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla konteynerlerde yaşayan Samsatlı depremzedeler Başbakan Binali Yıldırım’dan hak sahipliği ve kalıcı evlerin yapılması ile ilgili müjde bekliyorlardı. 10 ay önce Samsat ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla konteyner mahallelerinde yaşayan vatandaşların hak sahibi olabilmeleri için Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması, Anayasanın 121 inci maddesi ile 25 Ekim 1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4. maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca 20 Kasım 2017 tarihinde alınan kararların 13. Maddesi altındaki geçici 26 maddesinde ’’Adıyaman ili Samsat ve Kahta ilçelerinde ve Şanlıurfa ili ve çevresinde 2 Mart 2017 tarihinde, Çanakkale ili Ayvacık ve Ezine ilçelerinde 6 Şubat 2017 tarihinde, Antalya ili Korkuteli ilçesinde 6 Şubat 2015 tarihinde, Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde 24 Mayıs 2014 tarihinde, Bingöl İli Kiğı ilçesinde 3 Aralık 2015 tarihinde, Malatya İli Hekimhan ve Kuluncak İlçelerinde 29 Kasım 2015 tarihinde, Van İli Muradiye ilçesinde 29 Ekim 2015 tarihinde, Manisa ili Akhisar İlçesinde 12 Eylül 2016 tarihinde, Manisa ili Selendi ilçesinde 21 Nisan 2017 tarihinde, Manisa İli Saruhanlı ilçesinde 27 Mayıs 2017 tarihinde, Muğla ili Bodrum İlçesinde 21 Temmuz 2017 tarihinde ve Erzurum İli Aşkale İlçesinde 11 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen ve genel hayata etkili olan deprem afetleri nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetleri tarafından tespit edilmiş olan yıkık veya ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahibi afetzedeler için bu Kanun hükümleri gereğince hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla konut, iş yeri, ahır ve her türlü alt yapı ve sosyal donatıların inşası veya kredi desteği sağlanması ile orta hasarlı olduğu tespit edilen konut, iş yeri veya ahır sahibi afetzedelere bu Kanun hükümleri gereğince hak sahibi olmak veya borçlandırmaları yapılmak kaydıyla kredi desteği sağlanmasına ilişkin olarak bu Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen hususlar aranmaksızın işlem yapılır. Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin yapılmasında bu Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kısıtlamalar uygulanmaz" şeklinde resmi gazetede yayımlandı.

AK Parti Adıyaman 6. olağan kongresi nedeni ile Adıyaman’a gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım’ın henüz Adıyaman’a gelmeden Samsat ilçesine ulaşan bu müjdeli haber depremzedelerde sevince neden oldu