Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Samsatlı depremzedelerle görüştü

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş beraberinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile Kahta Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hastalara ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile konuşan yaşlı bir hasta, hastaneden çok memnun olduklarını belirterek, hastalara çok iyi bakıldığını dile getirdi.

Adıyaman Havalimanına dönüştü Samsat Yol ayrımında Samsatlı depremzedeler ile bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a depremzedeler ellerinde Türk bayrakları ile sevgi gösterisinde bulunarak, taleplerini dile getirdi.

2 Mart tarihinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yaklaşık 1700 yapı orta ve ağır derecede hasar görmüştü. Deprem sonrası çadırlarda kaldıklarını belirten Samsatlılar, konteynırların kurulmasını talep etti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise, depremzedelerin taleplerini en kısa sürede yerine getirmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Numan Kurtulmuş, sorunların en kısa zamanda çözüleceğini ifade ederek, "Buraya gelmeden Başbakanımızla konuştuk. Mecliste yasa değişikliği olacak ve evlerin yapımına başlanılacak. Konuyu biliyoruz ve biz de farkındayız biraz gecikti. inşallah en kısa zamanda bunlar çözülecek. Biz bunları Bakanlar Kurulu’nda gündeme getireceğiz" dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da vatandaşların sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşacağını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş beraberinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ Adıyaman’dan ayrıldı.