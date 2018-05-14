Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 17:01

Başhekim Doğan engelli çalışanlarla kahvaltıda bir araya geldi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.

Başhekim Doğan engelli çalışanlarla kahvaltıda bir araya geldi

14 Mayıs 2018 17:01

Dr. Fatih Doğan, Engelliler Haftası nedeniyle hastanenin engelli çalışanları ile kahvaltıda buluştu.


10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, engelli personeller ve aileleri kahvaltıda bir araya gelindi. Programa Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, Başhekim Yardımcıları Mahmut Aslan, Kader Eliz Uzel, Esra Kurt Canpolat, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nevin Selçuk, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Hulusi Fırat katıldı.


Engelliliğin hayatın ve toplumun bir gerçeği olduğuna vurgulayan Hastane Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan, herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekti.


Doğan, "Engellilere acımak yerine üzülmek yerine onlara nasıl yaşanabilir bir hayat sunabiliriz, nasıl hayatlarında yaşarken kolaylaştırabiliriz ve gerçekten nasıl yardımcı olabiliriz bunları düşünmek lazım. Bizler bugün burada sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kahvaltıyı gerçekleştirmemizin temel amacı sizlerin iş ortamlarınızda yaşadığınız sıkıntıları sizlerin ağzınızdan dinlemek, yine sizin bakış açınız doğrultusunda gerekli iyileştirmeleri planlamaktır. Bu anlamda tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftasını kutluyorum" dedi


Katılımcılar adına söz alan görme engelli Hüseyin Şahan, hastane yönetiminin engellilere yönelik çalışmalarının kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "İdaremizin kapısı sürekli bize açık oldu, Bir problem olduğunda kapı bize kapanmadı ve sorunlarımız çözüldü. Hastane yönetimimize bizi hatırlayarak bugünü tertipledikleri için bütün engelli arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç