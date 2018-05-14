Başhekim Doğan engelli çalışanlarla kahvaltıda bir araya geldi

Dr. Fatih Doğan, Engelliler Haftası nedeniyle hastanenin engelli çalışanları ile kahvaltıda buluştu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, engelli personeller ve aileleri kahvaltıda bir araya gelindi. Programa Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, Başhekim Yardımcıları Mahmut Aslan, Kader Eliz Uzel, Esra Kurt Canpolat, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nevin Selçuk, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Hulusi Fırat katıldı.

Engelliliğin hayatın ve toplumun bir gerçeği olduğuna vurgulayan Hastane Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan, herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekti.

Doğan, "Engellilere acımak yerine üzülmek yerine onlara nasıl yaşanabilir bir hayat sunabiliriz, nasıl hayatlarında yaşarken kolaylaştırabiliriz ve gerçekten nasıl yardımcı olabiliriz bunları düşünmek lazım. Bizler bugün burada sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kahvaltıyı gerçekleştirmemizin temel amacı sizlerin iş ortamlarınızda yaşadığınız sıkıntıları sizlerin ağzınızdan dinlemek, yine sizin bakış açınız doğrultusunda gerekli iyileştirmeleri planlamaktır. Bu anlamda tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftasını kutluyorum" dedi

Katılımcılar adına söz alan görme engelli Hüseyin Şahan, hastane yönetiminin engellilere yönelik çalışmalarının kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "İdaremizin kapısı sürekli bize açık oldu, Bir problem olduğunda kapı bize kapanmadı ve sorunlarımız çözüldü. Hastane yönetimimize bizi hatırlayarak bugünü tertipledikleri için bütün engelli arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.