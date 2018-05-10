Başhekim Doğan Engelliler Haftasını kutladı

Dr. Fatih Doğan, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftasını kutladı.

Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan, engelli vatandaşların bir kez daha hatırlanması, sorunlarının daha yakından takip edilmesi, toplumun dikkatinin çekilmesi ve çözüm yollarının bulunması açısından önemli haftalardan biri olduğunu belirtti.

Doğan, "Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi engelli olarak tanımlanmaktadır. Engelliliğin nedenleri araştırıldığında, büyük çoğunluğunun önlenebilir nedenler olduğu görülmektedir. Genetik etkenler, akraba evliliği, gebelik sırasında yaşanan sorunlar gibi nedenler tümü önlenebilir süreçlerdir.

Engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları anlama ve onlara hayatı kolaylaştırma adına tüm toplumumuzu empatiye davet ediyorum” diye konuştu.