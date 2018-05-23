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23 Mayıs 2018 10:43

Başka Duranay’dan yerel esnafa destek çağrı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (AESOB) tarafından “Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık” kampanyası başlatıldı.

Başka Duranay’dan yerel esnafa destek çağrı

23 Mayıs 2018 10:43


Vatandaşların alışverişini zincir marketler yerine yerel esnaftan yapması için başlatılan “Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık” kampanyası en çok esnafları memnun etti. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, Ramazan ayı ile birlikte başlatılan kampanyanın sürekli olması için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Adıyaman halkının cebinden çıkan paranın Adıyaman’da kalması ve kentin ekonomisine katkı sağlaması için yerel esnafa sahip çıkmak gerektiğini kaydeden Başkan Ziya Duranay, toplumun tüm kesimlerine kampanyaya desteğe çağırdı. Başkan Duranay, esnafları dolaşarak işyerlerinin camına “Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık” yazılı yapıştırmalardan astı.


Ziya Duranay başlatılan kampanya ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği olarak esnafımıza sahip çıkmak adına bu kampanyayı başlattık. Yerel esnafa yani mahalle esnafına sahip çıkmak adına halkımızın zincir marketlerden alışveriş yapmaması gerekiyor. Zincir marketlerin her mahallede, her köşede mantar gibi çoğalması esnafımızı yok etmektedir. Yok olan esnafımıza sahip çıkmalıyız. Bunun için zincir marketten alış veriş yapmamalıyız. Her alış verişiniz yeni bir zincir market alışverişinin açılması demektir. Bu arz talep meselesidir. Yerel esnaftan alışveriş yaparsak zincir marketlerin sayısını azaltmış oluruz. Gaziantep’te vatandaş yerel esnafına sahip çıktığı için bazı zincir marketler şubelerini kapatmaya başladı. Hem ahilik kültürünü yaşatmak hem de vatandaşın cebinden çıkan para Adıyaman’da kalacak. Ancak böyle Adıyaman ekonomisini ayakta tutabiliriz” diye konuştu.




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