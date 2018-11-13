Başkan Ali Deniz güven tazeledi

Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Ali Deniz yeniden başkanlığa seçildi.

Adıyaman Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen ve Divan Başkanlığını Mahmut İnan'ın yaptığı 6. Olağan Genel Kurulda Ali Deniz ve yönetim kurulu üyeleri yeniden başkanlığa seçildi. Adıyaman merkezde 65, ilçelerle birlikte toplam 162 delegenin bulunduğu Eğitim-Bir-Sen Genel Kurulunda Ali Deniz yönetim kurulu üyeleriyle birlikte güven tazeledi.

Ali Deniz ile birlikte Başkanvekilliğine Mehmet Demir, Başkan Yardımcılıklarına Habip Yıldırım, Murat Bilgiç, Ramazan Bayram, Bedir Yaman, Ramazan bayram, Bekir Erdinç seçildi.

Ali Deniz, bir önceki dönemdeki yönetimden 4 kişide değişiklik yapıldığını belirterek, “Eğitim-Bir-Sen 6 bin 300 üyesiyle ilimizde barışın ve huzurun mayası, birlik beraberliğin ve kardeşliğin teminatıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak, sendikacılığı, köhne zihniyetlerin sopası, korsan gemilerin limanı, devletin ileri karakolu olmaktan çıkaran kadroyuz. Milletin arabası, esnafın camı, kaldırımın taşıyla sorunu olan, vandalistçe yaklaşımlardan sendikacılığı kurtaran kitleyiz. Sendikal mücadeleyi, bir sınıf ya da çıkar çatışması değil, adalet, hakikat ve erdem arayışı olarak görenleriz. Millete tuzak kuranlara karşı dalgakıranlığa devam etmemiz gerektiğinin, emek, ekmek ve özgürlük için; sosyal adaletin sağlanması, milli gelirin adil bir şekilde dağıtılması, eğitim çalışanlarının açlık ve yoksulluk sınırı arasında yaşamaktan kurtulması gerektiğinin bilincindeyiz.Eğitim-Bir-Sen olarak bizler, sorunlu değil, her zaman sorumlu davranan bir sendikayız. Meselelere ihtirasla değil, ihtiyatla yaklaşıyoruz. Başarılarımızdan ötürü göze gelebiliriz. Ama asla, başımız dönüp, gaza gelmeyiz. Bu konuda kimse tereddüt etmesin. Ne sağduyuyu elden bırakırız, ne de tuzak kuranlara pabuç bırakırız” dedi.

Deniz açıklamasının devamında, “Bu dönem, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin arttığı, sosyal sorumluluk projelerinin yoğunlaştığı, üye kalmanın gereklerinin yerine getirildiği, üye kalma bilincine yatırım yapıldığı yeni bir dönem olsun istiyoruz. Onun için bu yeni dönemimizde, içimize ve işimize olmak üzere, iki önemli yolculuğa çıkacağız. İçimize yolculukla, teşkilatımızın yeni dönemde tahkim edilmesi, değişen kadroların güçlendirilmesi ve sendikal anlamda aidiyetin ve doygunluk oranın arttırılması için, teşkilatın içine yönelecek, eğitim paketleriyle, eğitim programlarıyla, teşkilatımızın çekirdeğini çelikleştireceğiz. İşimize yolculuk derken, hizmet ürettiğimiz, emek ortaya koyduğumuz kurumlara ilişkin; ana arterler kadar, kılcal damarlara da yönelecek, oralara ilişkin nitelikli bakışlar ortaya koyarak; raporlarla, araştırmalarla milli eğitimin ve hizmet ürettiğimiz eğitim kurumlarımızın, bir adım önünde gidecek ve onları buna zorlayacağız. Yine bu dönemimizde ayrıca, erdemli bir neslin yetişmesi için, çalışmalarımızı arttıracak, gençliğe yönelik çalışmalara, daha da ağırlık vereceğiz. Genç Memur-Sen'imizi daha da aktifleştirerek, medeniyet değerlerimizi kuşanan bir gençliğin yetişmesi için, var gücümüzle çalışacağız. Üreterek ve eğiterek teşkilatımızı daha donanımlı, daha mücadeleci ve daha kararlı hâle getirmek için bu faaliyetlerimizi sürdürmenin gayreti içinde olacağız” ifadelerini kullandı.