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22 Kasım 2017 15:38

Başkan Alkayış mazbatasını aldı

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av.

Başkan Alkayış mazbatasını aldı

22 Kasım 2017 15:38

Mustafa Alkayış İl Seçim kurulundan mazbatasını aldı.


Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 6. Olağan kongre ile AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Mustafa Alkayış, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Adıyaman İl Seçim kuruluna gelerek mazbatasını aldı.


Mustafa Alkayış, gayretlerinin artarak devam edeceğini söyledi.


Alkayış, “19 Kasım pazar günü Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ’ın iştirakiyle 6.Olağan Kongremizi geniş bir katılımla icra ettik. Kongremiz büyük bir coşku ve heyecan içinde geçti. Bu kongre ile yakaladığımız heyecanı aynen devam ettireceğiz.Sorumluluğumuz büyük. Bu günden sonra daha büyük bir heyecanla çalışmamızı sürdüreceğiz. Kapısı çalınmadık ev, elini sıkmadığımız vatandaşımız kalmayacak.Teşkilat disiplini içerisinde geniş halk kesimleri ile diyalogumuzu sürdüreceğiz. Rabbim bu kutlu yolda yar ve yardımcımız olsun.Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emir ve talimatları doğrultusunda tüm gücümüzle halkımıza hizmet etmeye gayret edeceğiz” dedi.




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