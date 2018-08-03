Başkan Anaç’tan kurbanlıklarla ilgili açıklama

Büyük ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatında geçen yıla göre zam yapıldığını ancak ekonomik verilere göre fiyatların yüksek olmadığını dile getiren Adıyaman Kasaplar ve Besiciler Esnaf Odası Başkanı Nuri Anaç, yeteri kadar kurbanlık bulunduğunu kaydetti.

Gecen yıla göre büyükbaş hayvanlarda yüzde 5-10 arasında, küçükbaş hayvanlarda ise yüzde 30-40 arasında bir fiyat artışı yaşandığını dile getiren Başkan Nuri Anaç, “Fiyatlara baktığımızda geçen yıla oranla çok fazla zam yapılmadığı görülecektir. Yem ve diğer giderlerin yüksek olmasına rağmen bizler fazla zam yapmadık. Adıyaman’da Kurbanlıklar iki farklı yerde satılacak. Eğri çayında küçükbaş hayvanlar, hayvan pazarında ise büyükbaş hayvanlar satılacak. Küçükbaş hayvanlar 800 TL’den başlayarak bin 250 TL’ye kadar satılıyor. Büyükbaş hayvanlar ise 8 bin TL’den 13 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor. Fiyatlar gecen yıla göre çok yüksek değil. Elimizde yeterince kurbanlık bulunuyor. Adıyamanlılar başta olmak üzere tüm Müslümanların Kurban Bayramını kutluyorum” diye konuştu.