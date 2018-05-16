Başkan Aslan Başkan Vekili Aydın ile bir araya geldi

TBMM Başkan Vekili Aydın’ı makamında ziyaret eden Cemiyet Başkanları İbrahim Aslan ile İsrafil Avcı, Türkiye’nin gündemi ile ilgili konuştu. Ağırlıklı olarak 24 Haziran seçimleri ve sonrası oluşacak yeni hükumet sistemi ile Adıyaman gündeminin konuşulduğu ziyarette konuşan Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, “ Bir yandan meclis çalışmalarında meclisi yöneten bir yandan 24 Haziran seçim çalışmalarına devam eden TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın’a, bizi kabullerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bilindiği gibi 24 Haziran seçimlerinde Ahmet Aydın, yeniden AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana önemli görevler üstlenen Aydın’ın bir dönem partisinin grup başkanvekilliği yapması, son iki dönemdir de gazi meclisimizde başkanvekilliği görevini yürütmesi bizleri gururlandırdı. Bunların yanı sıra Adıyaman’ın her alanda kalkınması için verdiği özel çabaları biz gazeteciler yakından takip ediyor ve şahit oluyoruz. İnanıyorum ki, yeni dönemde de milletvekilimiz Ahmet Aydın yine önemli görevler üstlenecek ve yeniden seçilmesi halinde Adıyaman’ı en iyi şekilde temsil edecektir. Kendisine hem meclis çalışmalarında hem de yaklaşan 24 Haziran seçimlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ise konuşmasında,”Türkiye önemli bir süreçten geçmektedir. Ortadoğu’da yaşananlar Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Bu önemli süreçte meclisteki muhalefet partilerinin Kudüs için ortak bildiri yayımlarak, İsrail’in zulüm ve katliamlarını kınaması birlik ve beraberlik adına önemli bir gelişme. Hiç şüphesiz bu birlik ve beraberliğin sağlanmasında başkanvekillerine büyük görevler düşmekte. Bu vesileyle TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a ve tüm siyasi parti milletvekillerine teşekkür ediyorum. Yeniden kendi partisinden aday adayı olan Ahmet Aydın’a ise başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve OGC Başkanı İsrafil Avcı’nın ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ise konuşmasında ,“Basınımızın özellikle kamuoyu oluşturma adına önemli bir görev icra etmektedir. Kamu yararına olan bu kutsal görev biz siyasetçiler içinde zaman zaman bir yol gösterici oluyor. Yerel basının bir başka önemli noktası ise demokrasi ile kamuoyu arasında bir bağ olduğu dikkate alındığında yerel basının ülkenin şekillenmesinde önemli bir aktör olduğunu söyleyebiliriz. Gazetecilerin özellikle fikri takip haberciliği ise projelerin veya uygulamaların neticelenmesinde ne kadar önemli bir meslek olduğunu gösteriyor. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projeleri yakından takip eden ve bir an önce sonuçlanması için gündeme getiren gazetecilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle gazetecilerimizin haklarının korunması noktasında önemli bir misyonu yerine getiren Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı’nın bu ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.