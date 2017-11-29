Başkan Aslan Mevlid Kandilini kutladı

AGAD Başkanı İbrahim Aslan, mesajında Mevlid Kandili’ni kutlayarak, "“Mevlit Kandilini karşılamanın ve idrak etmenin en güzel hazzını yaşamaktayız. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed’in (Sav) doğumuyla birlikte karanlık dünyamız aydınlığa çevrildi. İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hazreti Peygamberin hayatında ve öğütlerinde bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güzel örnekler vardır. Bu mübarek gecelerin O’nu ve hayatını anlamak için erişilmez fırsatlar olduğunu çok iyi biliyoruz. Doğruluğu, güzel ahlakı, engin hoşgörüsü, adaleti, merhameti ve mütevazılığıyla seçtiği son peygamber olan Hz. Muhammed’in (S.A.V.) dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlit Kandiline ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu güzel gecenin, peygamberimizin yaşamını, hadis-i şeriflerini ve tebliğlerini tekrar hatırlamak, düşünmek ve idrak etmek için fırsata dönüştürülmesi ve Müslümanlar için kurtuluşa vesile olması duasıyla, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyor, tüm İslam aleminin Mevlit Kandilini en kalbi dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.