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Başkan Atız: “29 Ekim şanlı tarihimizi en önemli günlerinden biridir”

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, Cumhuriyet bayramının 95’inci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaparak bu günün şanlı tarihimizin en önemli günlerinden birisi olduğunu söyledi.

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, Cumhuriyet bayramının 95'inci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaparak bu günün şanlı tarihimizin en önemli günlerinden birisi olduğunu söyledi.


Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, açıklamasında “95 Yıl önce kanla, canla kurulan ve Cumhuriyet ile taçlandırılan bu ülkeye yapılabilecek en büyük hizmet, çok çalışmak ve yeni eserler kazandırmaktır. Bu aziz millete önce bağımsızlığı, ardından da Cumhuriyet'i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimize ve şanlı gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevimiz onların bize bıraktığı bu vatanı ebediyen korumak ve kollamak, bu ülkenin daha müreffeh olması için de çok çalışmaktır. Tek bayrak, Tek millet, Tek vatan ile kurduğumuz, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırdığımız Cumhuriyetimiz, Türk milletinin varlığı ile devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti, zulme boyun eğmeyen, esareti asla kabul etmeyen milliyetçi bir şuurun ilelebet payidar kalacak bir mirasıdır ve her şartta müdafaa edilecek kutlu bir emanettir. Bu emanet, dünyada eşi olmayan bir şahlanışın eseridir. Bu esere sahip çıkmak ise Türk Milletinin en asli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi kuran ve bugünlere gelmesinde emeği geçen gazilerimize, bu uğurda şehadet şerbeti içerek bizlere bağımsız yaşama duygusunu aşılayan şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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