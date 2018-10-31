Başkan Atız güven tazeledi

olağan genel kurulunda mevcut Başkan Coşkun Atız yeniden başkanlığa seçildi.

Mermerciler Derneği 2. Olağan genel kuruluna tek liste halinde giren Başkan Çoşkun Atız yeniden başkanlığa seçildi. Başkan Coşkun Atız'ın yönetim kurulu üyeleri Aziz Tekgül, Süleyman Taş, Ramazan Sarıcan, Düzgün Yükrük, Osman Yıldırım ve Salih Değer isimlerinden oluştu.

Kendisine yeniden verilen göreve layık olma adına yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Mermerciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, “Derneğimizin 2. genel kurulunu geride bıraktık. Dernek üyesi arkadaşlarımız mevcut görevimizi yeniden bizlere layık gördü.

Dernek olarak sektörümüzle ilgili sorunların çözümü noktasında çaba sarf ederken, bir yandan da ilimiz mermerinin tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'ın ev sahipliğinde ilimiz valisi, milletvekilleri ve mermer sektöründe hizmet veren şirket yöneticileriyle geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı düzenledik. Mermer son yıllarda Adıyaman için çok önemli bir sektör haline gelmiş durumda ve Mermer Organize Sanayisinin kurulması sektörümüz adına önemsediğimiz konulardan biri ve inşallah en kısa zamanda hizmete girer. Bu vesileyle yeniden bizlere bu görevi layık gören değerli meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.