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03 Mayıs 2018 15:40

Başkan Babar 3 Mayıs Türkçülük Gününü kutladı

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, 3 Mayıs Türkçülük Gününü kutladı.

Başkan Babar 3 Mayıs Türkçülük Gününü kutladı

03 Mayıs 2018 15:40


Türklük bedenlerinin İslamiyet ise ruhlarının olduğunu vurgulayan Başkan Babar, “Ruhsuz beden cesettir diyen Başbuğ Alparslan Türkeş’ten feyiz alarak Türkçülüğün ve milliyetçiliğin asla bir ırkçılık ve kafatasçılık olmadığı bilincinin verdiği onur ve şerefle yüce Türk Devletinin evlatları olarak Türk birliğinin kurularak bir gün hakikat olacağına inancımız tamdır.


Bu mukaddes ülküyü gerçekleştirene kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimize bir kez daha ant içeriz. Alparslan’ın adanmışlığı, Fatih’in inanmışlığı ve Kuvayı Milliye iradesi ile 3 Mayıs Türkçülük Gününde bir kez daha Türklük şuuruyla ve büyük bir gururla haykırıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene, bu ülkenin gerçek sahiplerinin 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlu olsun” diye konuştu.




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