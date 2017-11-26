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26 Kasım 2017 22:03

Başkan Babar’dan Alparslan Türkeş’in doğumunun 100. yılı açıklaması

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in doğumunun 100.

Başkan Babar’dan Alparslan Türkeş’in doğumunun 100. yılı açıklaması

26 Kasım 2017 22:03

yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Türkeş’i rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.


Türkeş’in Türk adını dağa taşa yazdırmanın kavgasıyla geçirdiğini vurgulayan Başkan Babar, “25 Kasım 1917 ülkücüler için, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in doğum tarihi olması sebebiyle özel bir tarihtir. 4 Nisan 1997’ye kadar geçen ömrünü turan bayrağını yükseltme ve Türk adını dağa taşa yazdırmanın kavgasıyla geçirmiştir. Zor ve çile dolu geçen ömrünü büyük davasının başında yüzyıllık bir çınar gibi ayakta bitmiş ve kök salmıştır. Şükürler olsun ki, Başbuğumuz gibi bir liderimiz oldu. Davası ilay-ı kelimetullah ve nizam-ı alem olan ülkücü hareketin cevheri hiç şüphe yok ki Başbuğ Alparslan Türkeş’tir. Bütün ömrünü adadığı Türk-İslam ülküsü yolunda, Türk İslam ülkücüleri olarak, son nefes, son nefes son nefesimize kadar şeref ve dimdik olarak yürüyeceğimizi cihan aleme göstermekle sorumluyuz. Gönlümüzde başbuğ sevgisi ve onun kararlığı, azmi, cesareti Başbuğ Türkeş şuuru daima var olacaktır. TÜRKAV olarak başbuğun bıraktığı emanetlerin ve onun fikirlerinin ona bağlı ülkücü gençler tarafından daima yaşatılması için var gücümüzle çalışacağımız hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkücü hareket de ilelebet başbuğunun izinde yürüyecek ve ilanihaye var olacaktır. Başbuğumuzun doğumunun 100. yıl dönümü kutlu olsun, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.




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