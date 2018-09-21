Başkan Beyhan: “Mazlum-Der fabrika ayarlarına döndü”

Mazlum-Der Genel Başkanı Ramazan Beyhan, Mazlum-Der'in kuruluş felsefesine uygun hale geldiğini belirterek, tek tipleşmenin önüne geçtiklerini söyledi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der) Genel Başkanı Ramazan Beyhan Adıyaman'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adıyaman'da gazetecilerin sorularını cevaplayan, Genel Başkan Ramazan Beyhan, Mazlum-Der'in yapısal değişikliği ve derneğin misyonu ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Genel Başkan Ramazan Beyhan, derneğin 2017 yılında yapılan yapısal değişikliği ile ilgili fabrika ayarlarına döndüklerini belirterek, “2017 yılında değişim yaşandı. Mazlum-Der hiçbir kürsünün sözcüsü değildir, bütün kürsülerin söz hakkını savunur. Biz bu kürsümüzden uzaklaştığımızı gördük. O günkü yönetimin tutundan bunu gördük. Şubelerimizin tek tipleştiğini gördük. Kendisi gibi düşünmeyen kişilerin dernekten uzaklaştırıldığını gördük. Olağanüstü genel kurul talep ettik ama bunu kabul etmediler. Belirli bir sayıda imza toplantıdan sonra olağanüstü genel kurula o arkadaşlar katılmadı. Belirli bir bölge değil Türkiye'nin farklı bölgelerinde ki şubeler kapatıldı. Şubeleri kapatmamızdaki sebep tek tipleşmedir. Bazı şubelerde ikinci bir liste çıkartılmasına tehdit ile engel olundu. Genel kurulda işi şiddete kadar götürdüler. Değişiklik bu, biz bunu kendi fabrika ayarlarına döndü. Bu süreçte de bunu net bir şekilde görürsünüz. Bizim için insan hakları ve hukuk dilinden konuşuyoruz. Siyasi dilden uzak durmaya çalışıyoruz. Toplumda barış, adalet, demokrasinin oluşması için çalışıyoruz” dedi.

Beyhan ayrıca, “Hak ihlallerine karşı zulme karşı, mazlumun yanında ilkesiyle hareket etmiş, çeyrek asrı geride bırakmış, mazluma kimliğini sormadan dili, dini, ırkını sormadan mazlumlar için mücadele eden bir kuruluşuz. Gerek dünyada gerek ülkemizde gözlemlemeler yapmaya çalışıyoruz.

Özellikle 28 mağdurları ile ilgili 2018 başından itibaren çalışmalar yaptık. 28 Şubat mağdurları üstün körü iddialar ile 20 yıldır içerideler. Bu insanların dışarı çıkmasını değil, adil bir şekilde yargılanmalarını istiyoruz. 15 Temmuz sonrasında OHAL çıktı ve bunun ile ilgili de değerlendirmeler yaptık. Dünya'da bir dram var. Göçmenler sularda boğuluyor. İnsanların şehirleri bombalanıyor. Bunu yapanlar küresel güçlerdir.

Kendi ülkemizde de insan hakları konusunda çok iyi durumda olduğumuzu söyleyemeyiz. Özellikle cezaevlerinde insanların mağdur edildiğini görüyoruz. Bizler her mazlumun yanındayız, herkese eşit mesafedeyiz” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, Derneğin Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Halil Kıran ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.