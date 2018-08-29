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29 Ağustos 2018 17:21

Başkan Çakmak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Başkan Çakmak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

29 Ağustos 2018 17:21


Başkan Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan büyük taarruz, bizleri özgürlüğe kavuşturan altın bir sayfa olduğunu söyledi. Başkan Çakmak, “30 Ağustos günü aziz milletimiz çıktığı yolda hedefine ulaşmış, bu topraklarda yaşayan insanların asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bu zafer ile halkımızın yaktığı adalet ışığı daha mazlum milletlerin de tutsaklık zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuşmasına ilham vermiştir. özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır. Bu ülkenin bütün yurttaşları eşit haklara sahip olarak yaşayacak, adalet hakim olacak ve iktidar da halka saygı duyarak, halka hesap vererek görevini yerine getirecektir. Bağımsızlığın ve özgürlüğün teminatı adalettir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kurtuluş Savaşının önderi, cumhuriyetin banisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarımı sunuyor, halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla kutluyoruz” diye konuştu.




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