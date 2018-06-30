Başkan Çatan, “Ankara Valiliğinin AVM kararı Türkiye’de uygulanmalı”

Ankara Valiliği tarafından AVM’lerin hem Ramazan ve Kurban Bayramlarının birinci gününde hem de yılbaşı tatili olan 1 Ocak’ta kapalı tutulması yönünde talimatı verildi. Ankara Valisi Ercan Topaca’nın imzasıyla AVM’lere gönderilen talimatla AVM’lerin, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 13. maddesi kapsamında açılış ve kapanış saatlerinde değişiklikler yapıldı. Ankara Valiliğinin AVM’ler hakkındaki düzenlemesi hakkında açıklama yapan Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, kararın Kahta ilçesinde, Adıyaman’da ve tüm Türkiye’de örnek alınıp uygulanması gerektiğini vurguladı.

Başkan Çatan, “Ankara Valiliği tarafından gerçekleştirilen bu uygulama güzel ve sevindiricidir.

Bunlar Perakende Yasası için daha önceden talep ettiğimiz konulardır. Şimdiye kadar yapılmaması bir zaman kaybıdır. AVM’lerde çalışanlar bir insandır. Her birinin bir ailesi var. Çalışanların sabah 09.00’da gelerek gece yarılarına kadar çalıştığını düşünürsek gerçekten işçiler, çok zor günler yaşıyor. İnsanların yaşam haklarına işsizlikten kaynaklanan bir emek sömürüsü yapılıyordu. İnsanların bayramları ailelerini ziyaret ederek ya da kurbanlarını keserek geçirmesi için bu alınan karar zamanlama açısında çok iyi. Bu kararın kalıcı olması lazım. Ankara için yapılan bu kararın Kahta ilçemizde, Adıyaman’da ve tüm Türkiye’de örnek alınması gerektiğine inanıyorum. Kahta ilçemizde ve Adıyaman’da da uygulanması için Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’dan da Esnaf ve Sanatkarlarımız adına bu uygulamayı bekliyoruz” diye konuştu.