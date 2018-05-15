Başkan Çatan: “Bu katliama sessiz kalmayacağız”

İsrail’in Filistinlilere yönelik yaptığı zulme tepki gösteren Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan, “ABD’nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşımı ABD’yi dünya ülkeleri arasında yalnızlığa mahkum ederken işgal ve terör devleti İsrail’in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Binlerce Filistinlinin kanın dökülmesinden İsrail kadar ABD’de sorumludur. İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız” diye konuştu.