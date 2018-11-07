Başkan Çil: “Dini ve din adamlarını siyasete alet etmeyin”

Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, Aksaray'da fotoğraf çekme konusuyla ilgili açıklamada bulundu.

Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, Aksaray'da Vali Aykut Pekmez için düzenlenen veda programında, basit bir fotoğraf çekme konusunun mecrasından saptırılarak din adamlarına saldırıya dönüştüğünü belirterek, Diyanet-Sen olarak olayın bu noktaya getirilmesinden dolayı üzgün olmakla birlikte, öküz altında buzağı arayan zihniyeti de kınadıklarını söyledi.

Emin Çil açıklamasında, “Aksaray İl Müftümüz Cemalettin Bal, oturacak yer konusunda yaşanan sıkıntıdan dolayı, siyasi parti temsilcileriyle aynı masaya oturmak zorunda kalmıştır. Burada, bir basın mensubunun fotoğraf çekme isteğine, Müftümüz Cemalettin Bal, ‘siyasilerle fotoğraf çekmeyin, yanlış anlaşılır' cevabını vermiştir. Ancak müftümüzün bu cevabı, bir siyasi partiyle fotoğraf çektirmek istememesi olarak basında yer almış ve konu istenmeyen bir noktaya gelmiştir. Olayın bu noktaya gelmesinde, dini ve din adamlarını siyasetlerine alet etmek isteyenlerin başrolü üstlendiğini üzülerek görmekteyiz” dedi.

Çil, “Din ve din adamları toplumun çimentosu, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Din ve din adamlarımız, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Bizler, her şartta dinin emrettiği kuralların ve doğruların hizmetindeyiz. Hangi siyasi parti gelirse gelsin, bizler doğru bildiğimiz çizgiden ayrılmayız. Hal böyle iken, hiçbir siyasi parti ismi zikredilmemişken böyle bir söylem üretilmesi, toplumun birlik ve beraberliğini hedef almaktadır. Basit bir olay, aktarılış şekli sebebiyle din adamlarına düşmanlığa dönüşmüş ve din adamlarımızı hedef haline getirmiştir. Buradan çağrımız, olayın bu noktaya gelmesine sebep olanların sözlerini düzeltmesi ve din adamlarımızdan özür dilemeleridir. Siyaset kurumu kendi işine baksın, kendi kısır tartışmalarına dinimizi ve din adamlarımızı alet etmesin. Bizler doğrunun yanında, yanlışın karşısında, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir dinin tebliğle görevli mensuplarıyız” ifadelerini kullandı.